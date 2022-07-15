Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda 14 yaşındaki çocuk suya kapıldı. Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin merkeze bağlı Yahyalı ilçesinde kent merkezinde yaşayan N.D. ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti.
N.D, ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı.
Ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta başlatılan arama çalışması devam ediyor.
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