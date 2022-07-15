6 yıldır kayıp kızı Nesrin'i arıyor: 'İnternet kafeye gidiyorum' diye çıkmıştı...

Zonguldak'ta 6 yıl önce evinden "İnternet kafeye gidiyorum" diye çıkan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Acılı anne Yeter Koçaklı, "6 senedir haberini alamadık. Ne ölüsü ne dirisi. Hiçbir ses seda yok. Bir yerde de bir şeyini bulamadım çocuğumun. Görenler, bilenler bana söylesin veya karakola gidip haber versin" dedi

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 10:14
6 yıldır kayıp kızı Nesrin'i arıyor: 'İnternet kafeye gidiyorum' diye çıkmıştı...
Abone Ol google-news

Zonguldak'ta Yeter Koçaklı, 6 yıl önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kızını arıyor.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 2017 yılında 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. 

"NE ÖLÜSÜ, NE DİRİSİ..."

Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi. Anne Koçaklı, bayramı çok kötü geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"6 senedir haberini alamadık. Ne ölüsü ne dirisi. Hiçbir ses seda yok. Bir yerde de bir şeyini bulamadım çocuğumun. Davaya da beraat vermişler. Kızımın ölüsü dirisi bulanmadan beraat vermişler. Kızımın ölüsünü dirisini bulmayı istiyorum. 6 senedir hasretlikten ölüyoruz. Böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumu çok özledim. Bir mezarı olsun, bileyim çocuğumun. Mezarına gidip dua etmek istiyorum. Görenler, bilenler bana söylesin. Veya karakola gidip haber versin."


kayıp zonguldak anne
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler