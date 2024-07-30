Kayseri'de katliam: 'Çocuk kavgası'nda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında çıkan kavgada anne ve 2 oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 08:37
Kayseri'de katliam: 'Çocuk kavgası'nda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Küçük Künye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 aile arasında çocuk yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan S.A. tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz ile Serkan Dabaz’a ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU!

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, S.A. da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, S.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri haberleri Çocuk haberleri kavga haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Tekirdağ'da silahlı kavga: Bir kişi öldü

Tekirdağ'da silahlı kavga: Bir kişi öldü
Bayrampaşa'da halde silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Bayrampaşa'da halde silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler