Kayseri'de katliam: 'Çocuk kavgası'nda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Kayseri’nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında çıkan kavgada anne ve 2 oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Küçük Künye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 aile arasında çocuk yüzünden kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine taraflardan S.A. tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz ile Serkan Dabaz’a ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
BİR AİLE YOK OLDU!
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, S.A. da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, S.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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