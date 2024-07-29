Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:20
Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
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Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta 15 katlı binanın ikinci katında çalışan S.C. (17), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.C, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


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