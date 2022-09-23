Kayseri'de iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan maden ocağında bir işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi ile Çayinli Mahallesi arasında bulunan krom madeninde meydana gelen olayda işçi Sıddık Taysi, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten yere düştü.
Taysi ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Sıddık Taysi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Taysi'nin cenazesi de ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Erdoğan için harekete geçtiler
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- 'Onun derdi bizi niye gersin?'
- 'Artık karar verin...'
- Dolar endeksi 112 seviyesinin üzerine çıktı