Kayseri'de komşuların kavgasında kan aktı... 1 kişi yaralandı!
Kocasinan'da iş yeri komşuları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Eskisanayi Bölgesi 6018. Cadde'de metal işi yapan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Y.K. ile komşusu O.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
GÖALTINA ALINDI!
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K., tabancayla O.Ö.'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan O.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.
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