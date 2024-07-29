Tekirdağ'da silahlı kavga: Bir kişi öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, T.D ve yeğeni E.G, aralarında husumet olduğu öğrenilen Emirhan Gözlek ile Hıdırağa Mahallesi'nde karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, tabancayla Gözlek'e ateş etti.
Ağır yaralanan Gözlek, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan E.G'yi, saklandığı adreste, kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli T.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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