Tekirdağ'da silahlı kavga: Bir kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:05
Tekirdağ'da silahlı kavga: Bir kişi öldü
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İddiaya göre, T.D ve yeğeni E.G, aralarında husumet olduğu öğrenilen Emirhan Gözlek ile Hıdırağa Mahallesi'nde karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, tabancayla Gözlek'e ateş etti.

Ağır yaralanan Gözlek, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan E.G'yi, saklandığı adreste, kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli T.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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