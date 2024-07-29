Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:43
Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi’nde, Denizhan caddesi üzerine karşılaşan husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla açılan ateş sonucu S.Y. ile M.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki farklı hastanelere kaldırıldığı olayda, A.D. ile M.M.Y. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


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