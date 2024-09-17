Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangın!

Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan keçe fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangın!
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DHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 08:08

Kayseri'de sabah saatlerinde OSB 18. Cadde üzerinde bulunan bir keçe fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #Kayseri #Yangın #fabrika

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