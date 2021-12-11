Kayseri'de korkunç olay: Üvey çocuğunu ve eşini katletti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kaya D. isimli şahıs, karısının ve üvey çocuğunun boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını da kesti.
Kayseri'de ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki ikamette meydana gelen olayda, Kaya D., önce tartıştığı eşi H.D.'nin (20) ardından da üvey çocuğu Y.S.'nin (2) boğazını kesti.
Daha sonra kendi boğazını da aynı bıçakla kesen Kaya D., kardeşini arayarak yardım istedi. İkamete gelen kardeşi; Kaya D.'yi kendi imkanıyla hastaneye götürürken durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ikamete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde boğazları kesilen H. D. ve Y. S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, ikamette inceleme yaptı. Anne ve kızın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Binaya iki ay önce taşındığı öğrenilen anne ve kızının cenazelerinin çıkarılışı sırasında komşuları ise gözyaşlarını tutamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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