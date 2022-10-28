Kayseri'de oğlunun başına vurduğu tava silah sayıldı

28 Ekim 2022 Cuma, 17:19

Olay, geçen yıl 18 Aralık'ta meydana geldi. A.Ü. ile bir işe girip çalışmasını istediği oğlu E.Ü. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ü., oğlunun başına tava ile vurdu, ardından da koluna tost makinesi fırlattı. Şikayet üzerine A.Ü. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında baba ve oğlu hazır bulundu. Duruşmada şikayetçi olmadığını söyleyen E.Ü., "Tost makinesi koluma değdi. Yemek tavasını kafama vurdu. 'Ayı gibi yatıyorsun git çalış' diyerek ölmüş anneme küfretti. Ben de küfretmemesini söyledim. Ardından bunlar meydana geldi. Şikayetçi değilim" dedi.

SAVUNMASINDA "ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Zor bir hayat geçirdiğini söyleyen sanık A.Ü. ise, "Olay günü telefonum bozuk olduğu için oğlumdan telefonunu istedim. Vermeyince, 'Kimin malını kime vermiyorsun?' diyerek sinirlendim. Tokat attım. Tespihimi savurdum ama değip, değmediğini görmedim. Çok pişmanım. Ancak zor bir hayat geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim, söz konusu eylemde kullanılan tost makinesi ve tavayı, silahtan sayarak, sanık A.Ü.'yü, 'basit yaralama' suçundan 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL para cezasına çarptırdı. Sanığın önceki sabıkası nedeniyle cezası ertelenmedi.