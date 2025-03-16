Kayseri'de otomobil ile çarpışan akülü araçtaki engelli kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:37

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:37

Kayseri'de M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yolun karışına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan engelli bir vatandaşın kullandığı akülü araç ile çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.