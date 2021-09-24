Kayseri'de patlama: Bir çocuk yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi 6152. Sokak'taki oto tamircide, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.
İş yeri sahibi ve çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR ÇOCUK YARALANDI
Patlamada yaralanan ve 18 yaşından küçük olduğu belirlenen Y.D, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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