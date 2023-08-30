'Dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometre sonra yakalandı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 19:03

Güncelleme: 30.08.2023 - 19:18

Kayseri'de Z.K. yönetimindeki 38 KT 376 otomobil, Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerce takip edilen otomobil, aralarında polis otosunun da bulunduğu birçok araca çarparak, bir süre ters istikamette ilerledi.

Yaklaşık 10 kilometre giden araç, Kocasinan Bulvarı'nda durduruldu.

Sürücü gözaltına alındı, hasar oluşan araç ise incelemenin ardından emniyete çektirildi.