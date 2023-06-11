Kayseri’de sağanak etkisi gösterdi: Su taşkınları meydana geldi!

Kayseri'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok bölgede su taşkınları yaşandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Kentte sağanağın aralıklarla devam edeceği tahmin edilirken Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi.

AA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:26
Kayseri’de sağanak etkisi gösterdi: Su taşkınları meydana geldi!
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Kayseri'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı işyerlerini su basarken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ'DEN AKŞAM SAATLERİ İÇİN UYARI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bugün sağanak yağışın yer yer etkili olacağı ve ani sel ve su basmalarına karşı duyarlı olunması gerektiği bildirilmişti.


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