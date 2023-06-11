Ankara'da sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda su baskınları yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.
Başkentte öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı. Araçlar suda ilerleyemedi.
Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı.
MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yavaş, "Kent merkezinde aynı anda birçok bölgede kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışı başladı. Olumsuzluklara 1402 araç ve 3866 personelimizle anbean müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2023
Kent merkezinde aynı anda birçok bölgede kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışı başladı. Olumsuzluklara 1402 araç ve 3866 personelimizle anbean müdahale edeceğiz.
Ekiplerimizin çalışma ve kontrol alanlarının konumlarını https://t.co/tFGmV8w9cv linkinden canlı…
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