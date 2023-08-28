Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu: Ekili araziler, ev ve iş yerlerini su bastı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 18:20

Güncelleme: 28.08.2023 - 18:39

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği topraklar bazı yollarda bozulmalara neden olurken, yağışla birlikte ev ve işyerlerini de su bastı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hasarın meydana geldiği bölgelerde jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Selde bazı araçlar da zarar gördü.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de selin meydana geldiği yerlerde inceleme yaptı.