Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu: Ekili araziler, ev ve iş yerlerini su bastı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının getirdiği topraklar yollarda bozulmalara neden olurken, bazı araçlar da zarar gördü.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 18:20
Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu: Ekili araziler, ev ve iş yerlerini su bastı
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Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği topraklar bazı yollarda bozulmalara neden olurken, yağışla birlikte ev ve işyerlerini de su bastı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hasarın meydana geldiği bölgelerde jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Selde bazı araçlar da zarar gördü.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de selin meydana geldiği yerlerde inceleme yaptı.


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