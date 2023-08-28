Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu: Ekili araziler, ev ve iş yerlerini su bastı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının getirdiği topraklar yollarda bozulmalara neden olurken, bazı araçlar da zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği topraklar bazı yollarda bozulmalara neden olurken, yağışla birlikte ev ve işyerlerini de su bastı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Hasarın meydana geldiği bölgelerde jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Selde bazı araçlar da zarar gördü.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de selin meydana geldiği yerlerde inceleme yaptı.
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- O polisler görevden mi alındı?
- Tacizci şeyh aftan yararlanıyor
- Meral Akşener'in sözleriyle ilgili ilk yorum
- Sabancılar bu yüzden mi kaza geçirdi?
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- Sabancı çiftinin sağlıklarıyla ilgili son durum...
- Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit
- 'Sana tahammül ediyoruz' yorumuna cevap!
- Ukrayna'dan Türkiye'ye sert mesajlar!
- Japon deprem uzmanından 'Marmara' uyarısı