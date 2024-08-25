Kayseri'de sel felaketi... AFAD duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.08.2024 - 12:17

Güncelleme: 25.08.2024 - 12:17

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapıldıktan sonra kaybolan Muhittin Saraç, ölü olarak bulundu.

AFAD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Ağustos (dün) tarihinde Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde aşırı yağışlar sonucunda heyelan meydana gelmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edilmiştir.

Dere yatağında sürüklenen bir aracın içinde bulunan vatandaşımızın bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."