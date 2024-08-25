Kayseri'de selde kaybolan yurttaşa ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 25.08.2024 - 12:02

Güncelleme: 25.08.2024 - 12:02

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

Köy yolunun bazı bölümlerinde heyelan meydana geldi, araçlar ve yurttaşlar mahsur kaldı. Yaşanan selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda Arama Kurtarma, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan sel sularına kapılan bir otomobildeki M.S. isimli yurttaştan haber alınamadığı bildirildi.

JAK, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneğine bağlı su altı arama ekipleri ile birlikte bölgede 280 arama kurtarma personelinin M.S.’yi arama çalışmaları devam ediyor.

"8 ARAÇ VE 32 YURTTAŞ KURTARILDI"

Çalışmalar hakkında bilgiler veren AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç "Akşam vatandaşın mahsur kaldığına dair ihbarı aldıktan sonra devletimizin bütün kademeleriyle birlikte sahaya intikal ettik. 8 araç ve 32 vatandaşımızı kurtardık. Bir aracımızı ne yazık ki sele kapılarak dere yatağı içerisinde bulduk. Kendisini arama faaliyetlerini hiç durdurmadık. Gün ağardıktan sonra da arama faaliyetlerimize iş makineleriyle devam ediyoruz. Şahsa ait bazı kıyafetlere ulaştık, inşallah yakın zamanda kendisine ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.