Kayseri'de hareketli dakikalar: Silahlı-sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 23:21

Güncelleme: 13.08.2023 - 23:28

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi'nde meydana geldi. Bektaş Yusuf Çıplak ile Suriye uyruklu baba Ömer Ali ve İbrahim Kasım arasında odun taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıplak, evden getirdiği tüfek ile Suriye uyruklu baba ve oğluna ateş açtı. Baba-oğul vücutlarına isabet eden saçmalarla, Çıplak ise sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.