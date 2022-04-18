Kayseri'de şok eden hırsızlık: Çekerek otomobil çaldılar
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bağladıkları halatla çekerek otomobil çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Kayserş'de Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi’nde meydana gelen olayda, F.Ö.’ye ait otomobil gece kapısının önünden çalındı. Otomobilini park yerinde göremeyen F.Ö.’nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi. Otomobili kapının önünden bağladıkları halatla çekerek çaldıkları tespit edilen E.Ü. ve Y.G. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.Ü. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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