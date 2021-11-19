Kayseri’de şüpheli ölüm

19 Kasım 2021 Cuma, 15:39

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan Mevlana Parkı’nda tren yolunu yanında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de isminin Feramuz T. (47) öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Feramuz T.’nin cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastanede morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.