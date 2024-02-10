Kayseri'de şüpheli ölüm: Aracın bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:02
Kayseri'de şüpheli ölüm: Aracın bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 38 MA 1765 plakalı otomobil içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yabancı uyruklu M.H.K.’nin (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.H.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İlgili Haberler

CHP’den işçi yapılan çocuklar için önerge: ‘Ölümleri araştıralım’

CHP’den işçi yapılan çocuklar için önerge: ‘Ölümleri araştıralım’
168 kişi ölümden dönmüştü… Pistten çıkan uçağa ilişkin yeni ayrıntılar

168 kişi ölümden dönmüştü… Pistten çıkan uçağa ilişkin yeni ayrıntılar
CHP 'çocuk işçi ölümleri'nin araştırılması için önerge verdi

CHP 'çocuk işçi ölümleri'nin araştırılması için önerge verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor

NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu

Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!