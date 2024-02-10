Kayseri'de şüpheli ölüm: Aracın bulundu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 38 MA 1765 plakalı otomobil içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yabancı uyruklu M.H.K.’nin (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.H.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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