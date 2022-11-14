Kayseri'de şüpheli valiz paniği! Fünye ile patlatıldı
Kayseri'de adliyenin savcılık kapısına bırakılan 2 valiz, tedirginlik yarattı. Fünye ile patlatılan valizlerden kıyafetler çıktı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi’nde, savcılık kapısına bırakılan 2 valizi fark edenler, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.
Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı.
Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizlerden kıyafetler çıktı.
Polis, valizlerin sahiplerini tespit etmek için çalışma başlattı.
ORDU'DA DA YAŞANDI
Öte yandan bugün benzer bir olay Ordu'da da meydana geldi. Ordu'da bir bankın üzerinde terk edilmiş vaziyette bir paket dikkat çekti. Tedirgin olan yurttaşlar durumu polise ihbar etti. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket, fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içerisinden bilgisayar parçaları çıktı.
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