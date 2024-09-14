Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:31

İl Jandarma Komutanlığı ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Keykubat Mahallesi'ndeki operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde, 207 sikke, 16 obje ve 17 yüzük ele geçirildi.

 


Etiketler: #Kayseri

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