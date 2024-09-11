CHP’li Emre Ayan Kayseri’de saldırıya uğradı, saldırganın MHP'li vekille fotoğraflarını paylaştı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:42

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:42

Kayseri'de haziran ayında MHP'li Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve adamları tarafından saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır’ın sağlığına kavuşmasının ardından, bu kez hedef avukat Emre Ayan ve oğlu oldu.

Ayan, oğlu ile trafikte seyir halindeyken bir trafik tartışması bahanesiyle tehdit ve darbedildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, olayı sosyal medya üzerinden şöyle anlattı:

“Kayseri’nin göbeğinde eşkıyalık!

Hatırlayacağınız üzere 22 Haziran 2024 tarihinde, Kayseri Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır, MHP’li eski belediye başkanının kardeşleri ve adamları tarafından saldırıya uğramıştı.

CHP’li Bahadır, sağlığına yeni kavuşurken, hedefe bu kez avukatı Emre Ayan oturtuldu. Bahadır’a yönelik saldırıya ilişkin davayı Avukat Onur Sergen’le birlikte üstlenen Emre Ayan, arabasının önü kesilerek önce tehdit daha sonra ise darp edildi.

Az önce konuştuğum Avukat Emre Ayan, 'Saldırıya trafik tartışması süsü vermeyi planlamışlar. 14 yaşındaki oğlumla trafikte seyrederken, bir kadın sürücü önce aracıma yaklaştı, sonra direksiyonu önüme kırdı. Arabadan indiğimde ise telefonla birilerini aradı. Sonra bana hakaret etti. Aracının önünde ‘Valilik’ yazan bir kart vardı. Valilikle bir ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Kısa süre içinde iki araç olay yerine geldi. Arabadan inenler direk ismimle hitap ederek ‘Emre Ayan seninle başka türlü görüşeceğiz’ diyerek tehditler savurdu. Beni ve oğlumu darp ettiler. Bu sırada silahıma davrandım hemen polise haber verdim. Polis olay yerine geldi ve müdahale etti.”

MHP'Lİ VEKİLLE FOTOĞRAFLAR

Daha sonra olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emre Ayan, saldırıda yer aldığı iddia edilenlerden Kamil Ulu isimli kişinin MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'la aynı karede olduğuna dair fotoğrafları paylaşıp

"Kısa süre önce hakkında suç duyurusunda bulunduğum siyasi ve dün trafikte bana tezgah kurarak sanki bir trafik kavgası görüntüsü vererek iki araçla gelerek 14 yaşındaki çocuğum ve polis yanımda olduğu halde arabadan koşarak inip Emre Ayan senle görüşelim diyerek üzerime saldıran grubun liderliğini yapan ve firar eden Kamil Ulu… Kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Ama ben yemem haberiniz olsun zira sizden korkan sizin gibi olsun.." dedi.





