Kayseri'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dere yatağı ıslahında çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılan Sedat Yılmaz (34), hayatını kaybetti.
Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde dere yatağı ıslahında çalışan Sedat Yılmaz, elektrik akımına kapıldı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sedat Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- Narin'in köyündeki lüks araçların sırrı çözüldü
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- Varlıklara ipotek
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- İmamoğlu'ndan 'Murat Kurum' açıklaması
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Eve gittikten sonra mı öldürüldü?
- Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak