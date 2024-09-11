Kayseri'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dere yatağı ıslahında çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılan Sedat Yılmaz (34), hayatını kaybetti.

Kayseri'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:32

Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde dere yatağı ıslahında çalışan Sedat Yılmaz, elektrik akımına kapıldı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sedat Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #İşçi #Kayseri

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