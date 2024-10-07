Kayseri’de torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri’de torbacılara operasyon: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:10

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ş.Ş. (29) br E.K. (25) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise; 12 parça halinde 347 gram narkotik madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.


Etiketler: #Kayseri #Torbacı

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