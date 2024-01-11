Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:35

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada E.S.B. ve K.M.O. yakalandı. Yapılan aramalarda 272 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.S.B. ve K.M.O. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.