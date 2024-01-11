Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 272 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada E.S.B. ve K.M.O. yakalandı. Yapılan aramalarda 272 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.S.B. ve K.M.O. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- İstismarcı öğretmenden şok savunma