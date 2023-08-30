Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 23:19
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Aramada yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, İ.G. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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