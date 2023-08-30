Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Aramada yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, İ.G. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- İşte muhtemel rakipler...
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- Bilim İnsanları, ‘nüfus ayarının’ geldiğini söylüyor