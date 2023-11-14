Kayseri'de yaşayan 3 patili "Roket", Almanya yolcusu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 22:05

Güncelleme: 14.11.2023 - 22:05

Kayseri'de yaklaşık 3 ay önce tek patisi olmayan kedi, bir vatandaş tarafından sokakta bulunarak Kayseri Hayvanları Koruma Derneği´ne (KAYHAKDER) teslim edildi. 6 aylık olan kediye, özel klinikte tedavi ve aşılama işlemi yapıldı.

Bir süre sonra Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Semra Başo (51) ve ailesi tatil için geldikleri Kayseri'de, kediyi görerek yuvası olmak istedi. Gerekli işlemlerin ardından sahiplenilen kediye, Başo ailesi tarafından 'Roket' ismi verildi. Aile kediyi sahiplenmelerinin ardından yaşadıkları ülkeye döndü. Roket, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gönüllü bir vatandaş tarafından 2 hafta sonra Almanya'ya hava yolu ile götürülerek yeni yuvasına teslim edilecek.

Roket'in, aileye nasıl teslim edileceğini aktaran KAYHAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Koray Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yurt dışı sahiplendirmelerimizde hayvanlarımızın işlemleri hemen olmadığı için bekleme süreci var. Sahiplenen ailelerin eğer tekrar Türkiye'ye gelip alma gibi bir imkanı yoksa hayvanlar Türkiye'den sahiplendiği ülkeye gidecek gönüllüler tarafından götürülüyor. Havalimanında da sahiplenen ailelerimize teslim ediliyor. Belli bir kilogram ağırlığındaki hayvanlar kargo bölümünde gidiyor. Kedilerimiz genelde kabin içinde yolcu ile beraber gidiyorlar. Bu kedimiz için 2 hafta sonrasına bir uçuş gönüllüsü bulundu. Sahiplenen ailenin tekrar Türkiye'ye gelip alma gibi bir imkanı olmadığı için o gönüllümüz tarafından Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda sahiplenen ailemize teslim edilecek."