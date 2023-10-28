Kayseri'de yatak fabrikasında yangın çıktı!
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kayseri'de OSB 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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