Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Kayseri - Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçe yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 11 kişiyi, ambulanslarla hastanelere sevk etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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