Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 03:41
Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı
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Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.


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