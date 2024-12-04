Kayseri'deki fabrika yangınında yaralanmıştı: 31 gün sonra acı haber

Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 15:31

Hacılar ilçesinde Erciyes Mahallesi'ndeki kablo fabrikasında 2 Kasım’da saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, polis ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangında yaralanan işçi Şevket Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

31 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Şevket Ateş, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 31 gün sonra yaşamını yitirdi.

'YANGIN SEBEBİYLE ÖLMEDİ' İDDİASI

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ise Şevket Ateş'in yangından değil, rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Ertekin, şu ifadeleri kullandı:

“2 Kasım Cumartesi saat 18.20 civarı CV Hatlarından çekimi yapılan kabloların mukavemetini arttırmak için kullandığımız ve normal şartlar altında yanıcı/parlayıcı olmayan peroksit maddesinin aktarımı sırasında alev alması sonucu bir yangın başlamış ve itfaiyenin büyük çabası ile de hızlıca söndürülmüştü. Peroksit aktarımını yapan sevgili mesai arkadaşımız Şevket Ateş alev alma anında ellerinden yaralanmış ve hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından da taburcu olmuştu.

Sevgili mesai arkadaşımız Şevket Ateş geçtiğimiz haftalarda önce grip ve nezle şikayeti ile tedavi olmuş arkasından idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi görürken maalesef önce entübe edilmiş arkasından da dün akşam saatlerinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyük ve taze iken mesai arkadaşımızın ölümünü 1 ay önce olan ve aynı gün taburcu olduğu bu yangınla ilişkilendirmeye çalışan bir haberi okumak hem bizleri hem mesai arkadaşımızın ailesini derinden üzmüştür. Hes Kablonun da parçası olduğu Erciyes Anadolu Holding’de bütün mesai arkadaşlarımızı ailemizin parçası olarak görürüz. Mavi yaka çalışanlarımızın tamamı sendikalıdır.

Sendikalarla beraber her bir mesai arkadaşımızın hastalıkları ve tedavileri dahil bütün sorunları ile yakından ilgileniriz. Sevgili mesai arkadaşımız Şevket Ateş’in de son 2-3 haftadır devam eden grip/nezle ile başlayan ve sonrasında idrar yolları enfeksiyonu ile devam eden süreçte tedavisini yakından takip ettik. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen Şevket kardeşimiz emaneti sahibine teslim etmiştir. Şevket kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevdiklerine ve Hes Kablo ailesine sabırlar diliyorum.”