Kayseri'deki feci kazada yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 25 yaralı!
Kayseri-Malatya karayolunun Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 60’ıncı kilometresinde meydana geldi.
Malatya'dan İstanbul'a giden K.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı.
Kazadan sonra bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri karayolu üzerinde önlem alarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavileri süren 25 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.
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