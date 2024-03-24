Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kayserispor Başkanı Çamlı kaza yaptı. Ali Çamlı'nın kullandığı ciple çarpışan mobiletli yurttaş ağır yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 18:50
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
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Kayseri’de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralandığı öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.


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