Kayyım atanan TELE1’den 'yeni dönem' duyurusu: Dizi ve eğlence programları yer alacak

Kayyım atandığı süreçten bu yana sağlık, kültür-sanat ve teknoloji programları yayımlayan TELE1'in 2026 yılında yenilenmeye gittiğini duyuruldu. Buna göre kanalda gezi programı ve dizi gibi yapımlar yer alacak.

TELE1’de kayyım yönetimi, kanalda yenilenmeye gittiğini duyurdu.

TANITIMDA TAMER KARADAĞLI KARALERİ

24 Ekim'de kayyım atanan kanalın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yeni dönemde kanalın “zamana meydan okuyan diziler, moral veren hikayeler, heyecanlandıran geziler" gibi başlıklarda yapımlara yer vereceği ifade edildi. Yayımlanan tanıtım videosunda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın eski dizilerinden görüntülerin yer alması dikkat çekti.

X hesabından yapılan paylaşımı şöyle:

"Yeni yılı, yenilenen TELE1 ile karşılayın! Zamana meydan okuyan diziler, moral veren hikayeler, heyecanlandıran geziler..."