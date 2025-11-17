Kayyım Gürsel Tekin'den 'erişim' talebi: Bankalara talimat gitti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 14:43:00
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına açılan ve aktif olarak kullanılan mevcut tüm hesapların dökümlerini talep etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, bankalardan CHP İstanbul İl Başkanlığı adına açılan ve aktif olarak kullanılan mevcut tüm hesapların mevcut bakiyelerinin, mevcut hesaplardan yapılan tüm işlemlerin dökümlerinin ve bu işlemlerin kimler tarafından yapıldığının bildirilmesini talep etti. 

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, daha önce de partinin banka hesaplarına erişim talebinde bulunmuştu.  Tekin’in bu talebi sonrası, bankalara CHP İstanbul’la ilgili talimat gönderildi. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarını kontrol etmek için bankalara başvuruda bulunmuştu. 

Akbank, bu başvurunun ardından Tekin'i kayyım olarak atayan 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazmış ve mahkemenin Tekin'i İl Başkanı olarak görevlendirdiğini ancak son kongrede Özgür Çelik'in ilk başkanı olarak seçildiğini, seçilen yönetimin de Tekin'in aksi yönünde talebi olduğu ifade etmişti. Banka tarafından mahkemeden talimatlandırma talebi yazısı yazılmıştı.

