Kayyım İSKİ'yi hedef almıştı: Esenyurt'ta su kanallarında kaldırım taşları bulundu

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 210 gün boyunca ev hapsi cezası çekmesinin ardından 27 Şubat'ta görevine iade edilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Esenyurt'ta dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başa, kayyım yönetimindeki Esenyurt'ta su kanallarının kaldırım taşı ile doldurulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başa, "Yer: Esenyurt İlçemiz Örnek Mahallesi. Tıkalı atık su kanalına müdahale eden ekibimizin karşılaştığı manzara… muayene bacamız parke taşlarıyla doldurulmuş… Amaç belli; İSKİ zor durumda kalsın… Altyapımızı korumak hepimizin görevi..." ifadeleri ile tepki gösterdi.

— Doç. Dr. Şafak Başa (@SafakBasa) March 23, 2026

KAYYIMIN AFİŞLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Ekim 2024 tarihinde Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı. Aksoy'un kayyım atanmadan önce Vali Yardımcılığı görevine getirildiği ortaya çıkmıştı.

Şubat ayında ilçenin çeşitli noktalarına kayyım yönetimi tarafından İSKİ'yi hedef alan afişler asılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.