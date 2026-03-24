Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayyım İSKİ'yi hedef almıştı: Esenyurt'ta su kanallarında kaldırım taşları bulundu

24.03.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Esenyurt Örnek Mahallesi'nde tıkalı atık su kanalına müdahale eden ekiplerin kaldırım taşları ile karşılaştığını açıkladı. Başa, "Amaç belli; İSKİ zor durumda kalsın" dedi.

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 210 gün boyunca ev hapsi cezası çekmesinin ardından 27 Şubat'ta görevine iade edilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Esenyurt'ta dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başa, kayyım yönetimindeki Esenyurt'ta su kanallarının kaldırım taşı ile doldurulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başa, "Yer: Esenyurt İlçemiz Örnek Mahallesi. Tıkalı atık su kanalına müdahale eden ekibimizin karşılaştığı manzara… muayene bacamız parke taşlarıyla doldurulmuş… Amaç belli; İSKİ zor durumda kalsın… Altyapımızı korumak hepimizin görevi..." ifadeleri ile tepki gösterdi.

Image

KAYYIMIN AFİŞLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Ekim 2024 tarihinde Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı. Aksoy'un kayyım atanmadan önce Vali Yardımcılığı görevine getirildiği ortaya çıkmıştı.

Şubat ayında ilçenin çeşitli noktalarına kayyım yönetimi tarafından İSKİ'yi hedef alan afişler asılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. 

İlgili Konular: #Esenyurt #kayyım

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete soruşturma: Kayyım atandı Esenyurt'ta İnnovi 4 projesi kapsamında 15 yıldır inşaatı süren ve yüzlerce dairenin bulunduğu gökdelenleri yapan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. TMSF kayyım olarak atandı.
Mahkemeden Esenyurt kararı: Ahmet Özer’in başvurusu reddedildi İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevinden uzaklaştırılmasına ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyım olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali talebini reddetti.
Esenyurt'taki iş ilanında skandal koşullar: 'Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek' Esenyurt’ta bir iş ilanında yer alan ifadeler dikkat çekti. İlanda yer alan şartlarda “neden gece çıkıyorum demeyecek” ve “yöneticisiyle haşır neşir olabilecek” ibareleri tepkiye neden oldu.