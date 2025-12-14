Kayyım yönetiminde işten çıkarma kararı: Van'da 52 şoförün işine son verildi!

Van Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet satın aldığı İsa Akar Taşımacılık Limited Şirketi'nde 52 şoförün iş akitleri feshedildi.

Yıllardır belediyede görev yapan işçiler ev geçindirdiklerini ve mağdur olduklarını dile getirdi.

İşten çıkarılan çalışanlar, Valilik başta olmak üzere çeşitli kurumlara başvurduklarını ancak muhatap bulamadıklarını ifade etti.

"HEPİMİZ EVLİYİZ, MAĞDURUZ; YAŞIMIZ GEÇTİ, BİZİ İŞE ALMIYORLAR"

Bu işçilerden Yusuf Acar, "Yaklaşık 15-20 yıldır bu arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Hepimiz evliyiz ve mağduruz. Yetkililerden bize el atılmasını istiyoruz. Bizim gayemiz ekmeğimiz, başka bir derdimiz yok. İçimizde hasta olan, kanser hastası olan arkadaşlarımız var. Hepimiz burada yaşlandık. Yaşımız geçti, başka yerde çalışamayız. Nereye başvursak 35 yaş üstünü almıyorlar. Hepimiz 35 ile 60 yaş arasındayız. Tek isteğimiz ekmeğimiz" dedi.

"10 YILIMIZI VERDİK, BİR GÜNDE KAPININ ÖNÜNE KONULDUK"

İşçi Umut Onur Öz de, "Van Büyükşehir Belediyesi’ne 10 yıldır hizmet ediyorum. Gitmediğimiz görev kalmadı. Sebepsiz yere işten çıkarıldık. Evliyiz, evimiz kira, mağduruz. 36 yaşındayım, benden büyük arkadaşlarım var. Vali Bey'e gittik, korumaları bizi içeri bile almadı. 'Sizi görüştüremeyiz' dediler. İçimizde faturayı ödeyemeyen, ekmeğe muhtaç insanlar var. Bu mudur adalet? Biz çalıştık, hizmet ettik ama karşılığını alamadık" diye konuştu.

Abdullatif Aktaş ise "9 senedir Büyükşehir Belediyesi’nde kiralık araç şoförüyüm. Yüzde 46 engelliyim, tiroit kanseri tedavisi görüyorum. Üç kızım var; biri üniversiteye hazırlanıyor, ikisi lise ve ortaokulda. Doğal gaza 4 bin lira fatura gelmiş, ödeyemiyoruz. Asgari ücretle geçiniyorduk. Vali Bey'den mağdur etmemesini istiyoruz. Sigorta kayıtlarım, primlerim belli. Tek isteğimiz işe geri alınmak" ifadelerini kullandı. Emekliliğine sadece üç yıl kaldığını belirten Aktaş, "Çocuklarıma bakmak için bu işe ihtiyacım var. Allah rızası için bizi mağdur etmesinler, sesimizi duysunlar" dedi.

"16 YIL ÇALIŞTIK AMA HİÇBİR HAKKIMIZ YOK"

İşçi Cahit Atsız, "16 yıldır burada çalışıyorum. Hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıldık. Bir ay çalışanlar hak sahibi oldu ama biz 16 yıldır çalışanlar hiçbir hak sahibi olmadık. Valiliğe gidiyoruz, başka yere yönlendiriyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mağduruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Aramızda 50-60 yaşında insanlar var, 20 yıl çalışanlar var. Her iki dönemde de bizi değerlendirmediler" ifadelerini kullandı.

ŞİRKET: "PERSONELİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İsa Akar Taşımacılık Limited Şirketi yetkilisi Ayetullah Akar ise şunları söyledi:

"Yaptığımız iş her yıl yeniden ihaleye çıkan ve şartları değişen bir iş olup, 2025 yılı ihale şartnamesinde 82 personel istenmiş fakat 2026 yılı ihale şartnamesinde bu sayı 30'a düşürülmüştür. Şartname şartları Van Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenip Türkiye geneli açık ihaleye çıkmaktadır. Bunca yıl çalıştığımız personelimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşsiz kalmaları bizden kaynaklı değil. Oluşan sonuç bizi de üzmüştür. Biz kimseyi çıkarma derdinde değiliz. Yeni işte yer veremediğimiz personellerin arasında yakın akrabalarımız da var. Mağduriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."