Kayyum atanan Flash TV yayın hayatını sonlandırdı; kanalın adı değişti

16 Nisan 2022 Cumartesi, 08:15

Ekim 2021'de iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un patronluğunda yayın hayatına yeniden başlayan Flash TV, yayın hayatına son verdi.

Yeni logosu ve yeni yayın politikasıyla yayın hayatına başlayan Flash TV'de art arda krizler yaşanmış; Ömer Ziya Göktuğ’un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti.

16 Mart’ta kayyum atanan Flash TV, 15 Nisan itibariyle yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un ölümü sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.

Flash TV’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana FLASH TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir.

Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.

Uzun yıllardır FLASH TV’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KANALIN ADI DEĞİŞTİ

Medyaradar'ın haberine göre; Flash TV’den yapılan bu açıklamanın ardından, kanalda bir değişiklik yaşandı. 16 Nisan, saat 00.00 itibariyle Flash TV yerini, Flash Haber TV’ye bıraktı. Flash Haber TV ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Anayasal haber alma hakkı çerçevesinde, her fikir ve kuruma eşit mesafede, tarafsız ve özgür yayıncılık prensipleri ile dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar, şeffaf, yalın ve doğru şekilde artık Flash Haber TV’de"

Kanalın logusunun değiştiği görülürken aynı zamanda yeni web sitesinin de "flashhabertv.com" olduğu belirtildi.