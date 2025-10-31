Kayyum atanmıştı... TELE 1 emekçileri topluca istifa etti: 'Penguen medyası olmayacağız!'

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1'in çalışanları açıklama yaptı.

Gazeteciler adına açıklamayı açıklamayı TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan okudu.

İSTİFA KARARINI DUYURDULAR

Taylan, TELE 1 çalışanlarının istifa kararını açıkladı. Taylan, "Penguen medyası olmayacağız" dedi.

Murat Taylan şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar sürdürdüğümüz yayıncılık çizgisinin dışında, onurumuzu zedeleyecek bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bu nedenle kayyum iradesinin TELE1’e dayattığı yeni yayıncılık anlayışını tanımıyor, bu karanlığı reddediyoruz."

Taylan, Sansürün, baskının, karanlığın üzerine ışık tuttuk. Televizyonumuzla, internet sitemizle, sosyal medyamızla… Bu ülkenin hakikat arayan sesi olduk" dedi.

Taylan, özetle şunları söyledi:

"Bu ülkede demokrasinin son ekranlarından biri olan TELE 1’de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Gazeteciliği onur sayan, Türkiye’de halkın gerçeğe ulaşmasını savunan bir kanalın, “penguen medyası”na dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yayıncılığın dışında onurumuzu zedeleyecek bir yayın anlayışını asla kabul etmemiz mümkün değildir.

Dolayısıyla Kayyım iradesinin TELE 1’e verdiği yeni yayıncılık anlayışını tanımıyoruz. Bu karanlığı reddediyoruz. TELE 1’in ekran yüzleri, yöneticileri tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimindeki TELE 1’den ayrılıyoruz. Biz susmayacağız. Kalemimizi satmayacağız, kırmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, özgürlüğü demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."

"GERÇEĞİN YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, kalbi bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuz belli: teslim olmayacağız, Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. ve inanıyoruz ki bu karanlığı dağıttığımızda TELE 1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak, Bağımsız, özgür ve onurlu bir kanal olarak, kaldığı yerden, gerçeğin izinden devam edecektir.

TELE 1'in kurucusu ve genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın yanında ve arkasındayız. Ona da buradan saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu, bir geri çekilme değil; bir direniş ilanıdır. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız."

ÖZGÜR ÖZEL "TELE 1'İ BAŞKA YERDE YAŞATACAĞIZ" DEMİŞTİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun 1’inci yılı kapsamında düzenlenen Esenyurt mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan TELE1 için CHP’nin çözüm üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra tutuklu İBB Başkanı’nın kampanya yöneticisi Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında Tele 1 televizyon kanalına kayyum atanmasına ilişkin de konuşan Özel, TELE1’in mevcut çalışanlarıyla, muhtemelen başka bir isimle tekrar “yaşatılacağını” ve CHP’nin bu konuda bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı, "Sonuna kadar arkasında duracağız" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"‘TELE 1’e sahip çık’ diyorlar. Bugün Tolga Mollaveisoğlu’yla görüştük. TELE1’i belki TELE1 olarak değil ama oradaki kadrolarıyla TELE1’i bir başka yerde yaşatacağız, sonuna kadar da arkasında duracağız. Çalışıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Kayyum heyetinin başına ise bir dönem Yeni Şafak yazarlığı da yapmış İbrahim Paşalı getirilmişti.