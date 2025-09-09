Kayyum kararı gündeminde anket: AKP istediğini alamadı, iki parti yükselişte

Piar Araştırma, 4-7 Eylül tarihleri arasında 26 kentte bin 610 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Eylül ayı siyasi partilerin oy oranlarını açıklayan şirket, sonuçları değerlendirdiği paylaşımda, "Ağustos ayı araştırmamıza göre CHP ve İyi Parti oylarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Cumhur ittifakı partileri ise küçük oranlarda ancak kararlı bir oy kaybı yaşıyor" notunu düştü.

Araştırma, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması sonrası yapılan ilk anket olma özelliğini taşıyor.

CHP YÜZDE 32,8 İLE BİRİNCİ

Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 32,8 ile birinci parti olma özelliğini koruyor. CHP'yi en yakından takip eden AKP ise yüzde 29,8 ile ikinci sırada yer alıyor.

AKP'yi ise sırasıyla MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi takip ediyor.

İşte anket sonuçları:

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tartışmalı bir karar ile görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü. Gürsel Tekin, “Ben pazartesi saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi.

CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi. Gece çıkan arbedenin ardından birçok yurttaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi. Vekiller nöbete başladı. Polis ise biber gazlı müdahalede bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.