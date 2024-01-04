Kaza anbean kaydedildi... Çevreyolunda facianın eşiğinden dönüldü!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:03

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:06

Çorum'da İlim Yayma Kavşağı’nda yaşanan kazada faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze yönetimindeki SS-073-00 plakalı elleçleme makinası taşıyan TIR'ın balataları ısınınca frenleri tutmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, elektrik direklerine çarptıktan sonra refüje çıktı.

Çok sayıda trafik sinyalizasyon lambasını yerinden söken TIR, orta refüjde güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile TIR'da yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Gürcistan’dan yüklediği iş makinaları ile Adana’ya gitmek üzere yola çıkan ve Çorum çevreyolunda ısınan balatalar nedeniyle frenlerinin tutmayan TIR'ın karıştığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.