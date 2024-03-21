Kaza kurbanı olmuştu... Atv sürücüsü yaşam savaşını kaybetti!

Emet-Hisarcık karayolunda meydana gelen kazada yaralanan atv sürücüsü kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:03
Kaza kurbanı olmuştu... Atv sürücüsü yaşam savaşını kaybetti!
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Emet- Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında 17 Mart 2024 tarihinde 52 yaşındaki Recep Ölmez'in kullandığı atv motora, Ö.A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı araç çarptı.

Çarpma sonucu ağır yaralanan 1 çocuk babası Ölmez, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ancak Ölmez, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Recep Ölmez’in cenazesinin Hisarcık ilçesinde toprağa verileceği aktarıldı.


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