Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'da TIR ve minibüs çarpıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün süratle ilerlediği sırada TIR'ın yola çıkarak çarpıştıkları görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
- Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- 'İntihar değil cinayet'
- Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
- Malvarlığının listesini açıkladı!
- CHP'nin adayı kazanıyor!
- 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
- 'Allah'ın emanetleri'ni gizlemiş!
- Gezi Parkı yeniden İBB'nin!