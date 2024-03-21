Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'da TIR ve minibüs çarpıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:27
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Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün süratle ilerlediği sırada TIR'ın yola çıkarak çarpıştıkları görüldü. 


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