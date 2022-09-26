Kaza şehidi Uzman Çavuş Osman Özsoy, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:07

Rize'de İyidere Jandarma Komutanlığı önünde; plakası bilinmeyen otomobil yolda arızalanınca sürücüsü de jandarmadan yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı.

KURTARILAMADI

Bu sırada karşı yönden gelen Uğur C. (28) yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Özsoy, ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli olan Osman Özsoy'un cenazesi, Rize’de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi.

ANNESİ TABUTUNA SARILDI

Şehit Özsoy için Kılıçkaya Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, şehidin annesi Fatma ve eşi Hatice Özsoy ile çok sayıda kişi katıldı.

Özsoy'un babası Battal Özsoy'un ise bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazeye Hatice Özsoy'un, eşinin üniformasıyla katıldığı görüldü. Anne Fatma Özsoy ise "Böyle mi gelecektin Osman'ım? Kuzum Osman'ım, annen sana kurban olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.