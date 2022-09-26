Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Fethi Şahin’in ailesine ziyaret: 'Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD'in 2016 yılında yakarak katlettiği iki askerden biri olan Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki evinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu olayın görüntülerini ilk Denizli'de bir akşam saatinde izlemiştim sosyal medyada. Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Bir evimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne, baba evladını bekliyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET KANADINDAN HİÇBİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Bu süreçte kendisini en çok üzen olaydan bahseden Kılıçdaroğlu, "Bu arada beni en çok üzen olay, olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar. Bu temel görevidir. Bu olayı TBMM açıldığında parlamentonun gündemine getireceğiz" dedi.

"TÜM AYRINTILARINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"İktidar olursak bunun tüm ayrıntılarını ortaya çıkaracağız. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz. Başka bir acı olay daha... Bu olayın faillerinden birisi Türkiye'de yakalandı ve hapse atıldı fakat bir süre sonra serbest bırakıldığını gazeteci İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı, kimler aracı oldu? Kimler serbest bırakılmasına imkan verdi? İsmail Saymaz yazdıktan sonra tekrar yakalandı ve yargılanıyor.

Devlet dediğimiz askerine sahip çıkar, askerin kanını yerde bırakmaz. Devlet dediğimiz şehit olduysa kendi topraklarına getirir. 6 yıl geçti akıbeti meçhul. Bütün ayrıntıları iktidar olduğumuzda açıklayacağız, kamuoyunun bilgisine sunacağız. Devlet olarak gelip anneyle babayla helalleşeceğiz. Bizim bu konudaki ilkemiz budur. Acılar yaşanır ama acıları paylaşmak zorundayız. Kaç defa söyledim, kışlaya, adliyeye, camiye siyaseti sokmayın dedim."

FETHİ ŞAHİN KİMDİR?

IŞİD, 2016 yılında, Suriye’de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin’i (26) yakarak öldürmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Şahin’in ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektupta, “Sefter Taş'ın şehit olduğu söylenirken abimin akıbetinin belli olmaması bizi derin bir hüzne boğuyor. Abime ne olduğunu bilmek hakkımız, bir bilgi istiyoruz" diye yardım istemişti.

IŞİD’in yayınladığı görüntülerde iki Türk askerini yakan militanın, Türk vatandaşı IŞİD’li Talip Akkurt olduğu yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki IŞİD yargılamalarına giren belgelerde ise iki askerin görüntüsünü çektirip, servis ettiren kişinin de IŞİD’in medya bakanı Ömer Yetek olduğu anlaşılmıştı. Yetek, itirafçı olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Akkurt’un ise Suriye’de SİHA saldırısı sırasında öldüğü ileri sürüldü.