Kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu!

5.11.2025 11:53:00
DHA
Burdur'da hasarlı kazanın ardından taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafları polis ve çevredekiler güçlükle yatıştırdı.

İstasyon Caddesi Kavşağı'nda önceki akşam otomobil ile cip çarpıştı. Kazada savrulan otomobil, bölgede sabit bekleme görevi yapan trafik ekip otosuna çarptı.

Ekip otosunun zarar gördüğü kazada, otomobil ve cipte büyük hasar oluştu. Polis ekipleri, olayla ilgili işlemleri yaptığı sırada kazaya karışan taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

1 KİŞİ YARALANDI!

Tekme ve yumruklarla birbirine vuran tarafları polis ve çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. Kavga sırasında başına aldığı darbeyle yaralanan kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kavganın ardından tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

